La provincia di Imperia aderisce alla Giornata Mondiale del Donatore di Sangue

Imperia. Il 14 giugno ricorre la celebrazione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. La ricorrenza è stata istituita nel 2004 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO World Health Organization), scegliendo come data quella della nascita del biologo austriaco Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni.

Il tema scelto per il 2018 è “Be there for someone else. Give blood, share life” (in italiano “Sii disponibile per qualcun altro. Dona sangue e condividi la vita”). È un’occasione importante per ricordare che tutti i progressi scientifici e le relative ricadute in questo ambito della medicina non sarebbero possibili senza il Donatore di Sangue, evidenziare il

ruolo che il Donatore volontario di Sangue riveste ed il suo contributo gratuito alla società. AVIS coglie l’occasione per ringraziare tutti i Donatori per la loro disponibilità.

Per celebrare la ricorrenza AVIS, che con i suoi Donatori copre oltre il 40% del fabbisogno di sangue in Liguria, ha organizzato da levante a ponente eventi in tutta la nostra regione.

Nella provincia di Imperia, a Sanremo, mercoledì 13 giugno i volontari AVIS si troveranno presso il

supermercato Carrefour per spiegare l’importanza di diventare donatori di sangue.

A La Spezia i donatori sono invitati sabato 16 dalle 16 alle 24 ad una festa della birra con tanti divertimenti per grandi e piccini, tra cui un torneo di biliardino. Domenica 17 i giovani dell’AVIS Provinciale La Spezia organizzano una camminata “alla scoperta dei laghi glaciali” nel Parco dei 100 laghi nell’Appennino Tosco-Emiliano: 3 ore di camminata per raggiungere il rifugio “Pratospilla” e rifocillarsi.

In provincia di Genova, dal 7 giugno al 10 giugno a Sestri Levante si è appena conclusa la collaborazione AVIS con il Festival Andersen. Domenica 17 giugno AVIS a Chiavari festeggia il 60° di fondazione con spettacoli tra i caruggi,

focaccia, musica e tanto divertimento con l’esibizione di cabaret “I pirati dei caruggi”. Il 14 giugno nel cuore del capoluogo, AVIS sarà presente in piazza De Ferrari per promuovere la donazione di sangue, il 16 saremo in Piazza Caricamento.

Sempre il 14 a Savona in piazza Sisto IV AVIS sensibilizzerà e informerà sulla donazione del sangue. Ad Albenga, in occasione della 20° edizione del San Giorgio Sport Show dal 13 al 17 giugno AVIS incontrerà presso il proprio stand i giovani con attività di promozione e sensibilizzazione. Ma non è finita, si sta già lavorando alla preparazione dell’evento “Tuffati a donare” in programma sabato 14 luglio presso il parco acquatico “Le Caravelle”, sarà l’occasione per stare insieme a tutti i donatori, un’occasione di socializzazione e divertimento, aperta a

grandi e piccini.

“Cogliamo nuovamente l’occasione per ringraziare tutti i donatori che nei mesi scorsi si sono recati a donare, sostenendo in questa maniera il fabbisogno dei malati, ma anche coloro che nei prossimi mesi, prima di andare in vacanza, andranno responsabilmente a compiere questo prezioso gesto. Sarà infatti nei prossimi mesi che dovremo prestare maggiormente attenzione e garantire le scorte di sangue, in maniera da dare continuità a cure e prestazioni sanitarie per gli ammalati” – afferma Alessandro Casale, presidente AVIS Regionale Liguria.