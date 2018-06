Ancora un’estate di novità questo 2018, dopo il successo dell’anno scorso con la nuovissima tecnologia 4Shape quest’anno si apre all’insegna dei programmi messi a punto per ridurre. Sì la parola d’ordine dell’estate 2018 è ridurre in tempi rapidi.

Al Centro Estetico Nefertari dicono: ”Ce l’abbiamo fatta! Come? Abbiamo messo a punto due programmi differenti entrambi efficaci: uno localizzato sfruttando come sempre tecnologia e manualità. Abbiamo unito la potenza della tecnologia 4shape dopo un anno di ottima esperienza con l’efficacia dei bendaggi Electra Slim appositamente studiati per essere associati ai macchinari e renderli ancora maggiormente performanti. Ed abbiamo sfruttato i principi attivi della linea BodyConcept Bioline, la famosa casa di Trento che con il made in Italy ha saputo conquistare il mondo. Ebbene né è venuta fuori una sinergia davvero unica ed entusiasmante infatti in due settimane riusciamo ad avere un risultato localizzato sorprendente: 8 sedute di mesoporazione, shaping wave, draining e principi attivi con il contributo del massaggio dell’operatrice”.

Ridurre in pochissimo tempo è possibile e la prova costume non è più una chimera. Tante clienti hanno fatto questo trattamento riducente e sono rimaste soddisfattissime. Ma la novità dell’estate 2018 si chiama Eosonic Evolution. Una nuovissima tecnologia che nasce dalle ceneri di una tecnologia che per più di 20 anni ha deliziato i centri estetici di tutto il mondo! Ebbene è stato presentato quest’anno al Cosmoprof di Bologna in anteprima mondiale il nuovo Eosonic Evolution da Panestetic.

Il Centro Estetico Nefertari non si è voluto far sfuggire l’ennesima chicca di tecnologia avanzatissima ed ancora una volta la qualifica di Panstetic Quality Center ha agevolato la scelta del prodotto top di gamma. Cosa fa l’Eosonic? Beh indubbiamente parliamo della “Ferrari” della tecnologia attualmente in circolazione: diciamo che il primo aspetto da sottolineare è che lavora su tutto il corpo e non più soltanto in modo localizzato e che la potenza e la precisione della dotazione della tecnologia permettono di agire in modo assolutamente mirato scolpendo le forme.

E’ una tecnologia talmente complessa ed evoluta che è sicuramente più facile da provare sulla propria pelle e vedere con i propri occhi in una sola seduta che raccontarla: è per questo che dopo il 20 giugno. Il Centro Estetico Nefertari organizzerà un paio di giorni di prova gratuita perché è davvero qualcosa di unico e innovativo nel panorama mondiale. Pertanto chi fosse interessato segua sulla pagina facebook @nefertaridiano tutti gli aggiornamenti in modo da prenotare gratuitamente la propria esperienza che sarà senz’altro unica. Ridurre, ridurre, ridurre! quando ci si mette in testa una cosa.