“La Notte del Grifone” arriva a Diano Castello con divertimento per adulti e bambini

Diano Castello. Sabato 30 giugno dalle 18,30, il Comune organizza una manifestazione che racchiude in una serata musica, enogastronomia, animazione e storia: “La Notte del Grifone”.

La musica sarà presente con la partecipazione di tre gruppi musicali: I Trilli, I Tre Gotti e i Groove Machine accompagnata dall’ animazione per i più piccoli di Mangiafuoco, del Trampoliere e Trucca bimbi.

La locandina: grifone

Naturalmente non mancheranno ottimi piatti culinari e vini locali del Bar del Borgo, dell’ Osteria del Castello, degli Amici del Castello, della Famia Dianese e della Proloco Alta Valle Dianese.

Per coloro che vogliono visitare le meravigliose chiese, il centro storico e le lone del nostro paese a partire dalle 18,30 saranno organizzate visite guidate.

Dalle 18,00 alle 0.30 sarà presente un servizio di bus navetta gratuito con partenza da Via Cesare Battisti (passaggio a livello di Diano Marina).