Vallecrosia. La lista Cittadini in Comune conclude la campagna elettorale con una festa a Vallecrosia Alta. Il candidato Sindaco Armando Biasi afferma: “Siamo contenti di concludere la nostra campagna elettorale nella stupenda cornice del nostro Borgo Antico.

Il centro storico è una grande risorsa per la nostra città e ne vanno valorizzate le potenzialità, come abbiamo più volte ribadito in questi mesi. Siamo stati l’unica lista ad organizzare eventi nel centro storico durante la campagna elettorale, perché siamo convinti che possa diventare un punto di forza e di attrazione turistica. Purtroppo negli ultimi 5 anni il Borgo Antico è stato abbandonato e non è stato ottenuto neanche un euro di finanziamenti pubblici.

Grazie ai tutti i nostri concittadini del centri storico che ci hanno sempre accolto con affetto e calore”.