La Lilt Imperia-Sanremo aderisce alla campagna nazionale “Percorso azzurro” rivolta agli uomini

Imperia. Si chiama “Percorso azzurro” la nuova campagna nazionale della Lilt di prevenzione oncologica rivolta agli uomini. Si svolgerà giovedì 14 giugno, e anche la Lilt Imperia-Sanremo vi aderirà per sensibilizzare la popolazione maschile in merito alla principali patologie oncologiche del loro apparato genitale.

Si stima che dei circa 370 mila nuovi casi di tumore maligno nel Belpaese il 54% sia diagnosticato nel genere maschile, rispetto al 46% delle donne. “La prevenzione e la diagnosi precoce oggi guariscono oltre il 60% dei casi di tumore – spiega il nostro presidente LILT Dott. Claudio Battaglia –e si auspica che intensificando l’attenzione sull’argomento, anche grazie a campagne di sensibilizzazione come questa, potremo arrivare a una guaribilità superiore all’80%”.

Il 14 giugno, a partire dalle 16, sarà possibile effettuare presso la LILT di corso Mombello 49 a Sanremo visite di controllo su prenotazione nell’ambito “Percorso Azzurro”: le prenotazioni saranno aperte sino a mercoledì 13, con posti limitati, telefonando nelle ore di ufficio al numero della sede LILT 0184 570030, lasciando il proprio nome e cognome e numero di telefono alle volontarie, che provvederanno a richiamare fissando l’appuntamento.

Le richieste eccedenti verranno inserite in lista d’attesa e saranno gratuite per tutti i soci Lilt, per chi non lo fosse è sufficiente il versamento di una quota di 10 euro, con cui si avrà diritto alla tessera e si potranno richiedere le visite di prevenzione Lilt in provincia durante tutto l’anno. Sarà inoltre possibile ricevere gratuitamente materiale informativo finalizzato alla prevenzione dei tumori maschili, distribuito anche durante le visite di prevenzione.

Durante la serata di giovedì 14 inoltre sempre nell’ambito “Percorso Azzurro” si terrà un evento raccolta fondi alle 20.30 organizzato da Lions Sanremo Host presso Golf Club Sanremo con concerto della Scuola di Musica “Sanremo Musica 2000” Prof. Erica Martini. Un’occasione di sensibilizzazione in più rivolta al maschile, perché la diagnosi precoce… ti salva la vita.