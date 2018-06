La fortuna bacia Camporosso: è il Comune della provincia in cui si è vinto di più tra SuperEnalotto e macchinette

La Dea bendata bacia Camporosso. Quello della Val Nervia è il Comune dell’Imperiese dove nei primi mesi del 2017 si è vinto di più ai giochi del SuperEnalotto, Gratta&Vinci, scommesse e slot machines. È quanto emerge dai dati raccolti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e diffusi dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Secondo l’indagine, tra gennaio e giugno di quest’anno le vincite dei camporossini legate ai giochi d’azzardo regolamentati hanno raggiunto la cifra di 4.201.727,97 euro. Questo significa che ogni residente ha vinto in media 747,37 euro. Camporosso è anche la città dove la raccolta pro capite è stata più alta, ovvero 5.709.487,03 euro che equivalgono a 1.015,56 euro puntati da una persona sola.

Sul secondo gradino del podio degli imperiesi più fortunati al gioco troviamo gli abitanti di Diano Marina che, con una somma complessiva di 4.124.324,97 euro, hanno guadagnato ciascuno 690,61 euro. Pure nella “città degli aranci” la raccolta è stata molto alta: 5.680.290,07 euro, quindi 951,15 euro giocati in media da ogni residente.

Stando ai numeri dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i ricavi del gioco d’azzardo in provincia di Imperia sono stati generosi anche a San Bartolomeo al Mare, dove ogni abitante ha puntato 698,12 euro per una raccolta pro capite complessiva di 2.137.639,43 euro, Ventimiglia (663,24 euro per 16.035.818,47 euro) e Taggia (629,28 euro per 8.847.615,68 euro). In tutti e cinque questi Comuni le entrate per il settore gambling hanno oltrepassato la media nazionale, pari a 610,3 euro pro capite.

Il gioco è poco diffuso fra gli abitanti di Bajardo che, al contrario, hanno puntato in media 0,14 euro a testa; Diano San Pietro, 0,01 euro; e Diano Castello, 2,00 euro.

Ma ecco tutti i numeri Comune per Comune:

La raccolta nel primo semestre 2017 in provincia di Imperia

Camporosso: i giochi d’azzardo hanno raccolto 5.709.487,03 euro, questo significa che ogni residente ha puntato, in media, 1.015,56 euro

Diano Marina: 5.680.290,07 euro per 951,15 euro

San Bartolomeo al Mare: 2.137.639,43 euro per 698,12 euro

Ventimiglia: 16.035.818,47 euro per 663,24 euro

Taggia: 8.847.615,68 per 629,28 euro

Mendatica: 68.726,64 euro per 377,62 euro

Triora: 101.544,40 euro per 281,29 euro

Pigna: 85.392,48 euro per 101,78 euro

Isolabona: 187.317,98 euro per 268,36 euro

Dolceacqua: 1.061.578,60 euro per 510,13 euro

Perinaldo: 103.269,59 euro per 117,22 euro

Soldano: 42.214,75 euro per 41,51 euro

San Biagio della Cima: 59,793,57 euro per 45,13 euro

Vallebona: 72.685,80 euro per 54,90 euro

Vallecrosia: 3.743.845,71 euro per 537,14 euro

Bordighera: 5.657.885,89 euro per 541,22 euro

Bajardo: -76,22 euro per -0,23 euro

Ceriana: 248.323,41 euro per 202,05 euro

Sanremo: 23.664.523,66 euro per 431,65 euro

Ospedaletti: 1.429.311,94 euro per 425,90 euro

Badalucco: 286.610,71 euro per 254,31 euro

Castellaro: 118.999,35 euro per 94,07 euro

Riva Ligure: 1.058.533,98 euro per 369,73 euro

Dolcedo: 163.016,69 euro per 115,61 euro

Santo Stefano al Mare: 1.320.260,82 euro per 591,51 euro

Cipressa: 107.325,54 euro per 83,65 euro

Costarainera: 249.677,69 euro per 297,94 euro

San Lorenzo al Mare: 352.895,52 euro per 275,48 euro

Pieve di Teco: 396.153,03 euro per 294,32 euro

Borgomaro: 51.243,67 euro per 58,30 euro

Chiusanico: 20.127,92 euro per 34,06 euro

Chiusavecchia: 24.625,00 euro per 43,05 euro

Pontedassio: 499.732,50 euro per 213,65 euro

Imperia: 23.124.909,75 euro per 548,58 euro

Diano Castello: 4.785,50 euro per 2,15 euro

Diano San Pietro: 0,00 per 0,00

Cervo: 111.444,97 euro per 96,07 euro

