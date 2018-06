La bellezza fa tappa a Sanremo con la prima selezione di Miss Grand Prix Liguria

Sanremo. La città dei fiori si prepara a Miss Grand Prix. Mercoledì 4 luglio in piazza Bresca (ore 21) si svolgerà la prima tappa ligure del concorso femminile nazionale ideato da Claudio Marastoni Communication. Bellezze di età compresa tra i 14 e i 32 anni sfileranno davanti a una giuria di esperti per un totale di tre uscite. Quindi in costume da bagno, abito casual e abito da sera. Le ragazze selezionate approderanno alla finale che si terrà nel mese di settembre.

Le selezioni di Miss Grand Prix continueranno nel corso dell’estate in tutta la regione, con più di dieci tappe solo nell’Imperiese. L’organizzazione del concorso in Liguria è stata curata dall’agenzia New Model Eventi in collaborazione con il fotografo Domenico Messana.

Sponsor della sfilata di Sanremo sono: Arte Studio Parrucchiere; Trattoria del Porto da Nicò; Ristorante Chicco & Rosa; Pescheria Argento; Casa D’Aste Martini; Ducati; BES – Beauty & Science; Caffè MoKambo; Legea; Roccobarocco; New faces & stars ; Abbigliamento Vintage Resina di Giuseppe Raia; Punto b; Maria Ange Di Costa; Sottocoperta; Folli confenzioni; La fata della bellezza.

Riviera24.it è membro di giuria.

Per ulteriori informazioni: Eliana 345.6982568