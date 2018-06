“Italia cup 2018”, ottavo posto nella classe radial per il dianese Nicolò Elena

Diano Marina. Si è conclusa positivamente, domenica 10 giugno a Bellano, l’ultima tappa del circuito “Italia cup 2018” classe laser, per il dianese Nicolò Elena.

Dopo sei prove, disputate in tre giornate soleggiate con vento oscillante e instabile, che non ha consentito una conduzione tecnica, Nicolò Elena conquista l’ottavo posto nella classe radial. Il giovane ora si sta preparando per il campionato del mondo assoluto che si terrà a Kiel la prossima settimana.