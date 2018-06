Inizia il torneo “Sanremo Beach Soccer”, Varesio: “Tra i partecipanti anche volti noti del calcio ponentino”

Sanremo. Manca poco al secondo torneo di “Sanremo Beach Soccer” organizzato da Fabio Varesio e Alessandro Lupico.

Da sabato 30 giugno presso i Bagni Stella –zona Pian di Poma prenderà il via infatti per il 2° anno un torneo di calcio su spiaggia. “Sono dodici le squadre iscritte che saranno suddivise in tre gironi” – svela Fabio Varesio - “Trai i partecipanti vi sono anche diversi volti noti del calcio ponentino”.

“Il fischio d’inizio sarà sabato 30 giugno alle 19. Aprirà il torneo la squadra che ha vinto la scorsa edizione. Ogni squadra, che sarà composta da un numero minimo di 4 giocatori fino ad un massimo di 6, giocherà quattro partite da sabato fino a mercoledì 4 luglio, quando si concluderà la prima fase a gironi del torneo. Successivamente inizierà la fase finale che si concluderà domenica 8 luglio” – continua.

Il torneo è stato ideato dagli organizzatori per rilanciare lo sport estivo, appunto in spiaggia, a partire dalla città di Sanremo. Quest’anno hanno ottenuto anche il prestigioso Patrocinio del Comune di Sanremo, Assessorato allo Sport. “Nella serata finale, verranno premiate le prime tre squadre del torneo e saranno consegnati dei premi particolari: a chi ha segnato il gol più bello e al capocannoniere. Al momento stiamo ancora scegliendo quali premi verranno consegnati ai primi tre classificati” - conclude.

Sarà un evento rivolto sia ad appassionati di calcio che a gruppi di amici, a professionisti e non, del tanto amato sport in una splendida location estiva: la spiaggia.

Il calendario completo:

Regolamento e informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook@sanremobeachsoccer. Per maggiori info e iscrizioni contattare Fabio Varesio 335.7537648 o Alessandro Lupico 333.1154940.