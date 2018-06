Diano Castello. Scrive il ‘gruppo infiorata – via delle Torri’.

“Questa ottava edizione dell’Infiorata del Corpus Domini di Diano Castello è stata prima di tutto una grande domenica di festa e di condivisione, che ha portato un successo incredibile ed inaspettato, grazie a tutti coloro che hanno partecipato per raggiungere un risultato così completo e dettagliato da non avere precedenti negli anni passati. Grazie ai residenti di Diano Castello e a tutti coloro che si sono già prestati le sere prime e nella mattinata di domenica per le fasi preparatorie.

Grazie ai bambini che hanno dato il loro prezioso aiuto durante tutta la domenica, con pazienza e inaspettata precisione;

Un ringraziamento particolare e sentito ai fornitori dei fiori che ormai da diversi anni ci mettono in condizione di ottenere simili risultati con impegni economici veramente

modesti.

Grazie infine all’amministrazione comunale per il supporto economico e a tutti coloro che hanno voluto contribuire in qualunque forma per la buona riuscita della manifestazione.

Le decorazioni si sono sviluppate ininterrottamente tutto il percorso della processione lungo circa 700 metri, attraversando tutto il centro storico, con un susseguirsi continuo di greche decorate, rosoni e immagini sacre.

Grande è stata l’affluenza di visitatori sia durante le fasi preparatorie e di allestimento, sia durante la processione. L’appuntamento è per l’anno prossimo, al 23 giugno 2019″.