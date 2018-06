Imperia. Ecco il programma di venerdì 22 giugno di Ineja 2018, giunto all’ottava edizione. Il programma che vi attenderà oggi su piazzale Crispino racchiude in un’unica serata alcuni degli eventi più importanti della festa, sotto il profilo dell’impegno sociale, sportivo e della promozione sul territorio.

Alle ore 18.00 gli appassionati di corsa e gli interessati a cimentarsi in una competizione podistica, potranno iscriversi alla “5 miglia dei due Moli – Memorial Antonio Zerbone”. Le iscrizioni saranno aperte alla radice della spianata Borgo Peri. Partenza prevista ore 19.15; premiazione alle 21.30 sul piazzale della festa e spaghettata per tutti i concorrenti. La gara sportiva, organizzata dal Marathon Club Imperia è particolarmente sentita come occasione per ricordare lo storico socio e vicepresidente del Comitato di San Giovanni, Antonio Zerbone che, assieme alla moglie Esther ha da sempre contribuito alle iniziative di Ineja.

Alle ore 19.00 al via la terza edizione della Ginkarrozzina: gincana in carrozzina per persone disabili. Una gara non competitiva di solidarietà organizzata UILDM Imperia e aperta a tutti!

Nella tenda incontri a partire dalle ore 21.00 appuntamento con la CIA/AGIA, la Confederazione Italiana Agricoltori e l’Associazione Giovani Imprenditori Agricoli con la partecipazione della OAL, Organizzazione Assaggiatori Liguri per alcune delucidazioni sulle principali attività e le peculiarità dell’olio locale.

ore 17,30 scuola di voga gratuita, aperta a tutti, promossa dall’Istituto Nautico A. Doria di Imperia con l’utilizzo dei due “gozzi” tipiche imbarcazioni a remi di proprietà del Comitato e l’assistenza di personale qualificato (fino alle ore 19,00 ritrovo alaggio radice molo lungo di Oneglia banchina Schiavon)

ore 18,00 apertura stand mostra mercato MercantIneja (calata GB Cuneo / piazzale festa)

ore 18,30 apertura Info Point – Stand abbigliamento Ineja 2018

ore 18,45 apertura Pesca della Zucchetta – Area espositiva Ineja 2018

ore 19,00 esibizione di danza moderna e classica Mov’Art di Imperia (area spettacoli)

collezione di giornali e manifesti d’epoca di Porto Maurizio ed Oneglia (fine 1800) e periodo fine guerra (Alleati e Resistenza) archivio storico di Sergio Cecchinel (tenda Incontri)

gimkarrozzina a cura della Consulta delle Disabilità area festa

ore 19,15 partenza corsa podistica la “5 Miglia dei 2 Moli” aperta a tutti, organizzata dal Club Marathon Imperia (spianata Borgo Peri partenza ed arrivo) – VII° edizione – a conclusione spaghettata per tutti i concorrenti

ore 19,30 apertura stand gastronomici “Mediterraneacucina“ piatto tipico “stoccafisso all’onegliese”

spazio espositivo ed attività formativa “Pompieropoli” a cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco-Comando Provinciale di Imperia

ore 21,00 AGIA – olio assaggio e territorio con la partecipazione di O.A.L. tenda incontri

ore 21,15 serata danzante con l’orchestra “Laura Fiori” area spettacoli

durante la serata breve intrattenimento con gli allievi della Scuola Mov’Art di Elisabetta Pioselli area spettacoli

ore 21,30 premiazione corsa podistica la “5 Miglia dei 2 Moli” interno area festa