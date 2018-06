Indomita Sanremo continua a crescere: in arrivo un nuovo centro

Indomita Sanremo continua a crescere e presto aprirà un nuovo centro in corso Inglesi 214.

I nuovi locali della palestra sono ampi 140 metri quadri (più 70 metri quadri di terrazzo) e suddivisi in una zona ring di 70 metri quadri di tappeto, un’area riservata unicamente agli allenamenti funzionali e un’altra per quelli ai sacchi, alle palle elastiche etc.

I corsi principali, sia collettivi che individuali, sono dedicati agli sport da ring, come thai boxe e k1, ma non mancano spazi per praticare l’aikido o da condividere associazione sportive che vogliono intraprendere un rapporto di collaborazione.

Il presidente David D’Ambrosio: «Insieme a tutti gli associati ringrazio i nostri sponsor: Riviera24.it, il Colorificio Carini, il Panificio De Mattei, La Taverna e NA.PA. Center che con il loro sostegno ci hanno permesso di raggiungere questo nuovo traguardo, nell’obiettivo di creare un centro unico nel suo genere sul territorio sanremese».

Per maggiori informazioni visita la pagina Facebook ufficiale di Indomita Sanremo