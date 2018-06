Imperia, visita del Cavaliere in città per incontrare Claudio Scajola?

Imperia. A poche ore dal risultato dalle urne Claudio Scajola ha ricevuto i complimenti telefonici di Silvio Berlusconi. Non si esclude un blitz del Cavaliere a Imperia per un saluto al neo sindaco e vecchio amico e collaboratore. Addirittura si era diffusa la voce di una tavola già apparecchiata per domenica sera a Villa Ninina, subito smentita dall’entourage dell’ex ministro.

L’impressione è che il “contatto” ci sarà ma lontano da occhi, e soprattutto, orecchie indiscrete. Casomai la visita pubblica a favore di telecamere e taccuini potrà avvenire in un altro momento, più avanti.

Appena eletto Claudio Scajola ha parlato di un quadro politico nazionale in evoluzione e di una compagine di governo composta da due forze che in campagna elettorale erano su fronti diversi.

La crisi del centro politico è, dunque, in atto, ma una volta tanto la variazione di rotta può partire dal Ponente della Liguria dove oltre al successo di Scajola altri sindaci (il caso più clamoroso quello di Melgrati ad Alassio) hanno conquistato la poltrona di primo cittadino contro il centrodestra classico. Claudio Scajola, comunque, fin dalla notte della sua elezione, respinge ogni accostamento tra il dato di Imperia e letture politiche nazionali. “La nostra – non fa che ripeterlo - è stata una operazione civica”.