Imperia. Nell’incontro alle Ferriere, promosso dalla lista civica del Popolo della Famiglia, sul depuratore e i problemi che crea, alla presenza del dott. Angelo Galleri, ex direttore di Arpal (Agenzia regionale protezione ambiente ligure), il candidato Sindaco Claudio Scajola ha dichiarato che uno dei problemi di Imperia “E’ la noncuranza dei problemi. Sul depuratore, la buona notizia è che il problema è risolvibile, sono 3 anni che non vengono cambiati i carboni attivi”.

Come sempre, Scajola entra nel tecnico: “Gli scrubber, che per semplificare regolano in modo automatico il livello dei batteri per l’abbattimento delle sostanze chimiche al fine di non farle maleodorare, hanno bisogno di una manutenzione costante”.

In sostanza: “Il problema dei miasmi è risolvibile, basta fare una accurata, professionale e costante manutenzione”. Ed entra nel concreto: “Se abbiamo una macchina, dobbiamo metterci l’olio e fare i tagliandi, altrimenti la macchina la buttiamo. Noi non dobbiamo buttare il depuratore, ma trattarlo meglio. Dobbiamo cambiare la mentalità, non si può lasciar logorare le cose. Dobbiamo avere più amore per le nostre cose, avere amore vuol dire anche non sprecare soldi e fondi che possono essere investiti in altri modi utili”.