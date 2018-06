Imperia. L’Associazione Culturale Imperia Musicale è lieta di confermare la quarta edizione dell’Imperia Unplugged Festival, in collaborazione con il CivOneglia e con il Bar 11 di Monica Tondelli, con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia, e di annunciare il secondo e terzo ospite della rassegna: dopo la conferma della partecipazione di L’Aura, al secolo Laura Abela, arriva a Imperia la cantautrice romana Nathalie, vincitrice di X-Factor nel 2010 e fresca di pubblicazione del suo terzo album in studio Into The Flow, un concept album incentrato sull’acqua, un ritorno alle origini rock dell’artista. Nel 2011 Nathalie partecipa al Festival di Sanremo con Vivo Sospesa e dopo un intenso tour pubblica, nel 2013, il secondo album Anima di Vento, che porterà live anche in Francia e Belgio.

Il terzo ospite, infine, dell’Imperia Unplugged Festival sarà Stona: giovane cantautore piemontese, vincitore del Biella Festival 2017 e del Premio Autori Emergenti 2018 al FIM, è al lavoro sul primo album in studio sotto la produzione e supervisione di Guido Guglielminetti, storico bassista e produttore dei progetti musicali di Francesco De Gregori e collaboratore, tra gli altri, di Battisti, Mina, Ivano Fossati, Umberto Tozzi e Mia Martini.

In attesa di svelare ulteriori dettagli sulla nuova edizione del Festival, Imperia Musicale annuncia con piacere che quest’anno la manifestazione si articolerà in tre giornate, dal 6 all’8 agosto: la prima, quella di lunedì 6 agosto in Piazza San Giovanni, sarà dedicata agli incontri letterario-musicali; la seconda, quella di martedì 7 agosto presso il Bar 11 di Piazza De Amicis, sarà rivolta all’ascolto delle nuove proposte artistiche che parteciperanno al neonato Premio Imperia Musicale, che mette in palio, per il vincitore, l’apertura al grande concerto della terza serata e il cui regolamento è disponibile su www.imperiamusicale.it; la terza, infine, quella di mercoledì 8 agosto in Piazza San Giovanni, proporrà il consueto grande concerto, che vedrà sul palco L’Aura, Nathalie e Stona ed altri artisti del panorama musicale nazionale che saranno svelati nelle prossime settimane.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

IMPERIA UNPLUGGED FESTIVAL 2018: 6-7-8 agosto 2018 | Imperia Oneglia