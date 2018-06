Imperia. La magia dei fuochi pirotecnici ha riscaldato la notte di Oneglia ieri sera, dopo un pomeriggio di pioggia. Ancora una volta la festa dedicata a San Giovanni è stata sentita da tutti i visitatori, che hanno potuto vivere uno dei momenti più attesi dell’estate imperiese.

Volge al termine l’edizione di Ineja 2018 dove non sono mancate novità sia sotto il profilo dell’organizzazione, che dell’offerta proposta a chi è venuto a farci visita.

Ancora una volta il nostro obiettivo è stato quello di supportare le associazioni locali portando avanti l’impegno di “Ineja nel sociale” e speriamo di aver raggiunto anche quest’anno il nostro fine. Musica, spettacoli, visite guidate, cultura e tradizioni ci hanno accompagnato in una festa che oggi vede la sua ultima serata.

Questa sera gli organizzatori si auspicano di avere come ospite il neo sindaco della città, Claudio Scajola e assieme a lui tutte le parti che sono scese in campo durante queste elezioni amministrative, per un “terzo tempo” di incontro e scambio amichevole. Appuntamento per chiudere l’edizione 2018 e dare l’arrivederci al prossimo anno.

Il programma di lunedì 25 giugno:

Alle 18 apertura stand mostra mercato Mercantineja (calata GB Cuneo / piazzale festa)

Alle 18,30 apertura Info Point – Stand abbigliamento Ineja 2018

Alle 18,45 apertura Pesca della Zucchetta – Area espositiva Ineja 2018

casse ristorazione e bar

Alle 19 mostra micologica e di erbe spontanee commestibili, con esposizione di materiale didattico-divulgativo promosso dal Gruppo Micologico Imperiese- Amici della Natura tenda incontri

Alle 19,30 apertura stand gastronomici “Mediterraneacucina“

piatto tipico “stoccafisso all’onegliese”

Alle 20 esibizione sportiva di kick boxing a cura degli allievi dell’associazione Boxing Center di Imperia

Alle 21,15 grande serata “Latino Dance” con la partecipazione dei maestri Veronica Rossi e Carlo Grasso (ballo kizomba) esibizione degli allievi delle scuole di ballo della provincia area spettacoli

intrattenimento musicale con Enzo Testini aka dj Tex

Alle 23,30 chiusura di Ineja 2018……..arrivederci all’edizione 2019!