Imperia, ubriachi alla festa benefica: sette giovanissimi finiscono in ospedale

Imperia. Nottata di lavoro per i volontari delle pubbliche assistenze che, la scorsa notte, hanno accompagnato in ospedale almeno sette ragazzi ubriachi. I giovani soccorsi avevano partecipato alla festa “Welcome To St. Tropez”: un music show organizzato dalla Onlus SorridiconPietro che si è svolto in Piazza Marinai D’Italia.

La festa, giunta alla sesta edizione, è nata con lo scopo di dare il via all’estate con i buoni propositi del progetto “Diamo Qualità Alla Vita”, che si propone di fornire cure palliative a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni affetti da rare ed incurabili malattie. Nonostante questo, però, alcuni dei presenti hanno colto l’occasione per eccedere con gli alcolici tanto da aver avuto bisogno di essere portati in ospedale. Altri, invece, hanno smaltito la propria sbronza per strada.