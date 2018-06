Imperia. Si è svolto domenica 17 giugno il primo torneo di Judo organizzato dall’Associazione Sportiva di Judo OK Club di Imperia.

Una gara organizzata magistralmente nei minimi dettagli e che ha permesso a tutti di godere del piacere di veder fare judo a circa 300 piccoli atleti provenienti da diverse scuole liguri e piemontesi. Come sempre il sorriso ha prevalso sui volti di tutti ed ha caratterizzato la manifestazione assieme all’eleganza e all’ordine.

Curatissima infatti, per il piacere degli occhi, la cornice e le aree di gara dettagli che hanno permesso a tutti di vivere piacevolmente l’intera giornata. Al termine della manifestazione tutti sono tornati a casa portando nel cuore il piacere di aver trascorso una giornata all’insegna del puro sport e dell’amicizia.

Gli atleti dell’OK Club di Imperia uniti come sempre ai compagni della sede distaccata di Bordighera (Judo Club Simonazzi) hanno collezionato una serie di meritatissime vittorie che hanno permesso all’OK Club di posizionarsi al primo posto della classifica per società. Un grande risultato che premia l’impegno e la perseveranza di tutti e che dimostra come gli ingredienti sapientemente amalgamati non possono che portare a risultati eccellenti.

Il merito naturalmente è di tutti, gli atleti grandi e piccoli, le famiglie, gli istruttori, la voglia di fare, il sorriso, il rispetto, la perseveranza, tutto questo è la forza dell’OK Club. Riepiloghiamo i singoli piazzamenti della gara riservata alle classi giovanili pre- agonistiche maschi e femmine nati tra il 2007 e il 2014:

MEDAGLIA D’ORO: BIONDI AURORA, DOSSI FABIO, D’ANGELO SAMUELE, MARVALDI FRANCESCO, BORRI MATTEO, DE ANDREIS TOMMASO, ROSSI STEFANO, VASSALLO GIACOMO, VIERIU ALEXANDRU, MARVALDI STEFANO, ZAZZU ANTONIO, TORRESAN MARCO, BRACCO LORENA, BREZZA GIULIO, DONZELLINI LORENZO, FLORIS LORENZO, PARRILLA GIOSUE’, CALIMERA ALESSIA, VICARI ALEX, SIMONAZZI MARTINA, RAO LORENZO.

MEDAGLIA D’ARGENTO: SCIORELLA SAMUELE, TOTIS MATTIA, GUGLIERI MATTEO, HADDAN YASMINE, SPADACINI GABRIELE, VERDA PIETRO, CUCCARO ETHAN, FIUME DENNIS, TEOBALDI MATTIA, MARVALDI GIULIA, ROSSI SAMUELE, GIORDANO MARTINA, MARZULLO REBECCA, SALERNO EROS, VASSALLO GIADA,

GILLI FABRIZIO, IAPICHINO NICOLAS, VICARI NICOLE, CAPORALI EDOARDO, SIMONAZZI DAMIANO.

MEDAGLIA DI BRONZO: BONSIGNORIO MICHELE, BRUNENGO LORENZO, CELISLAMI JUSTIN, POTENZA ANDREA, REPETTI ALESSIO, STIKEL VITTORIA, VOTTERO RIS RICCARDO, METHNANI AMIN, LERCARI KAMIL, CALZAMIGLIA JUSTIN, OUBACHER YOUNNESS, SCEVOLA PAOLO, TORRESAN GIORGIA, PENALOZA

MICHELLE, PUCCIARIELLI FILIPPO, SCARAMUZZINO MATTEO, BOSIO GIULIA, IANNUZZO ALICE.