Imperia, sulla questione Aquarius interviene ‘Potere al Popolo': “Il razzista Salvini criminalizza lo straniero e fa terrorismo psicologico”

Imperia. Scrive ‘Potere al popolo’.

“Il fatto di cronaca è gravissimo : prima la guardia costiera italiana in operazioni di salvataggio trasferisce la notte tra il 9 e il 10 giugno 629 profughi di cui molti minori e alcune gravide sulla nave Aquarius dell’ONG ‘Medici senza frontiere’ e poi le viene impedito l’accesso ai porti italiani.. Solo nel pomeriggio di lunedì 11 la Spagna offre accoglienza nel porto di Valencia che però dista 3-4 giorni di navigazione. Invece del soccorso , il braccio di ferro con Malta e poi il trasferimento a Valencia hanno messo a rischio l’incolumità delle persone a bordo già stremate per il viaggio . Cosa succederà in inverno o con il mare in tempesta?

La mossa di Salvini , con il via libera da parte del M5S , è solo l’ultimo atto di una storia atroce che ha visto in Minniti (PD) il suo protagonista , colui che sottoscrisse il dissennato accordo italo-libico nel 2017 , secondo il quale i migranti dovevano essere trattenuti nei campi di concentramento libici pur di non lasciare le coste nordafricane alla volta dell’Italia.

Ma chi sono i migranti ? Si tratta di profughi che dopo aver attraversato il deserto cercano, su precarie imbarcazioni, di scappare dalla morte comunque essa si presenti se sottoforma di miseria , di malattia , di conflitti tribali , di bombardamenti o guerre “umanitarie” scatenate dall’Occidente. Non dimentichiamoci di quanti italiani a milioni sono emigrati dall’Italia nel periodo tra le 2 guerre e dopo la seconda guerra mondiale!

E mentre l’Africa esplode dopo cinque secoli di sfruttamento e colonialismo , continua , da parte delle Multinazionali dei paesi imperialisti , la predazione di petrolio e materie prime dal sottosuolo in quegli stati che si impoveriscono sempre di più. E di fronte alla marea epocale di diseredati in qualche modo creati da noi , l’Europa erge muri, reticolati, filo spinato e schiera eserciti per “difendere” gli interessi delle Multinazionali ovunque essi siano.

In risposta a questa emergenza umanitaria , il razzista Salvini criminalizza lo straniero e fa terrorismo psicologico.

Potere al Popolo respinge le politiche securitarie , razziste e neoidentitarie del Governo Salvini/ Di Maio”.