In entrambi gli appuntamenti, sono emerse le preoccupazioni di aver pagato con regolare atto notarile l’acquisto in sub concessione di posti barca per 50 anni. Gli acquirenti si sono trovati, a causa della decadenza della concessione in capo alla Porto di Imperia, dovuta all’iniziativa del Comune, privi del loro titolo di possesso.

“Ho illustrato la mia intenzione, quale prioritaria attività da sindaco, di istituire un tavolo qualificato e ristretto per definire un accordo globale che preveda la rinuncia a tutti i contenziosi relativi al porto” ha scandito Scajola, davanti alle due affollate platee.

“Solo così” ha proseguito “pulito da cause in corso e cause potenziali, si potrà definire la titolarità della concessione, la quantificazione delle risorse necessarie per il completamento delle opere, e quindi la composizione societaria e la gestione del porto”.

Per quanto riguarda i titolari dei posti barca, “E’ evidente che coloro che, con regolare atto notarile, hanno acquistato il loro posto barca, devono vedere riconosciuto in un accordo globale la titolarità del loro ormeggio” ha concluso Scajola.