Imperia. Passaggio mattutino in Via Don Minzoni per Claudio Scajola.

Il candidato Sindaco ha incontrato i residenti che gli hanno sottoposto alcune criticità legate alla zona.

A queste Claudio Scajola si è impegnato a trovare risoluzione nei tempi più brevi con la messa in opera di alcune opere che garantiscano maggior sicurezza viabilistica del tratto stradale, la messa a punto del sistema di illuminazione che risulta troppo scarsa nelle ore notturne, insieme a una riqualificazione del campetto sportivo e la custodia dello stesso.