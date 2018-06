Imperia. Continua la capagna elettorale di Claudio Scajola tra gli imperiesi. Il candidato ha sottolineato ancora una volta l’importanza della pesca quale opportunità per lo sviluppo economico di Imperia.

Alla processione in mare per la festa di Sant’Antonio, organizzata dall’associazione Stella Maris, dopo la deposizione della Corona ai Caduti, Scajola, a bordo di una piccola barca, ha infatti speso parole significative a sostegno sia alla pesca sportivo-dilettantistica sia alla pesca professionistica.

“Questa meravigliosa associazione che mette insieme tutti i pescatori dilettanti è una realtà utile non solo per il passatempo degli imperiesi ma anche come curiosità turistica. La Stella Maris negli anni ha portato avanti una tradizione importante che è parte della storia della nostra città. Bisogna pertanto incentivare questo settore, aspetto rilevante della crescita economica che vogliamo dare ad Imperia.”

Dopo il rientro a terra, don Lucio ha benedetto la caratteristica sede dell’Associazione alla Marina di Porto Maurizio. Successivamente, Scajola si è intrattenuto in una cordiale chiacchierata con i soci per un breve rinfresco.