Imperia. Si è svolta ieri presso i giardinetti antistanti la spiaggia libera di Borgo Prino una simpatica serata per sancire la collaborazione tra l’Associazione “La Giraffa a Rotelle” e la SorridiconPietro Onlus che, come anticipato durante l’ultimo Welcome, tenutosi il 1 giugno, ha donato 1500€ per una delle tre rate dell’affitto della spiaggia per disabili per la stagione estiva in corso.

“Welcome to St. Tropez, ricordiamo, è il principale evento di autofinanziamento di SorridiconPietro, che porta avanti il suo progetto Diamo Qualità Alla Vita, attivo ormai da parecchi anni sul nostro territorio, che si propone di fornire cure palliative a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni affetti da rare ed incurabili malattie, in particolare formando un’equipe di volontari specializzata in questo ambito che possa seguire il paziente a casa propria.

L’associazione “La Giraffa a Rotelle” nasce invece dall’esigenza di aiutare persone con deficit cognitivi e motori e le loro famiglie, cercando di sopperire, con l’aiuto di volontari alle problematiche di persone diversamente abili”- fa sapere SorridiconPietro Onlus.