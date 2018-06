Imperia, Rotaract Club dona alla Rari Nantes una casetta per il booksharing

Imperia. In mattinata, il Rotaract Club Imperia ha donato alla Rari Nantes una casetta per il booksharing. La graziosa struttura è stata collocata all’ingresso del Bar Rari57 diventando così un ulteriore servizio per tutti i clienti.

Nella ‘casetta’ sono stati posti dei libri, messi a disposizione della clientela. Chi vorrà, potrà leggere e, alla fine, riporre il libro nella struttura. Altrimenti potrete portare il testo a casa ma, in cambio, dovrete porre un vostro libro nella Casetta. Si chiama booksharing: una attività culturale in voga nei paesi nordici e anglosassoni ma che in Italia è ancora piuttosto sconosciuta.

Il Rotaract Club Imperia ha scelto alcuni luoghi pubblici dove piazzare le ‘casette’ e tra questi vi è la piscina. La Rari ringrazia l’associazione per l’aiuto e rimane a disposizione per la promozione di ogni genere di attività culturale e comunitaria. Una delle mission della Rari è promuovere la piscina Cascione non solo come tempio sportivo ma soprattutto come luogo sano, di educazione e di crescita.