Imperia. Un grande bagno di folla ieri sera per la festa di San Giovanni dove tra ottima cucina tradizionale, impreziosita da un tocco di internazionalità, spettacoli ed informazione politica in vista delle prossime elezioni, il successo è stato raggiunto a pieni voti. E questa sera si replica!

L’impegno del Comitato di San Giovanni per la valorizzazione del territorio continua con la raccolta firme per il progetto “I luoghi del cuore” che vede Villa Grock inserita nell’ambito dei progetti del FAI. In soli 2 giorni sono state oltre 150 le firme raccolte.

Questa sera un importante appuntamento con la cultura: l’associazione WePesto presenta “Liguri, domatori di pietre” uno spettacolare viaggio alla scoperta dei liguri preistorici attraverso le loro tracce”. Alle 21 nella Tenda Incontri si terrà uno spettacolare viaggio lungo le montagne e la storia della nostra terra, con le immagini del progetto Liguria Wow, l’ausilio di Google Street View e la competenza di Stefano Costa, funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria.

Alle 22 uno degli eventi tradizionali più sentiti e attesi: i “lumèn”, i pittoreschi lumini galleggianti colorati, posizionati dall’Associazione Sportiva Nautica Onegliese ASNO, nello specchio antistante l’area festa.

Questo il programma di oggi, giovedì 21 giugno:

Alle 17,30 scuola di voga gratuita, aperta a tutti, promossa dall’Istituto Nautico A. Doria di Imperia con l’utilizzo dei due “gozzi” tipiche imbarcazioni a remi di proprietà del Comitato e l’assistenza di personale qualificato (fino alle ore alle 19 ritrovo alaggio radice molo corto di Oneglia banchina Schiavon)

alle 18 apertura stand mostra mercato Mercantineja (calata GB Cuneo / piazzale festa)

alle 18,30 apertura Info Point – Stand abbigliamento Ineja 2018

alle 18,45 apertura Pesca della Zucchetta – Area espositiva Ineja 2018

alle 19 collezione di giornali e manifesti d’epoca di Porto Maurizio ed Oneglia (fine 1800) e periodo fine guerra (Alleati e Resistenza) archivio storico di Sergio Cecchinel tenda Incontri

alle 19,30 apertura stand gastronomici “Mediterraneacucina“

piatto tipico “stoccafisso all’onegliese” – serata delle acciughe fritte

alle 20 anteprima di attività di ballo-sportivo a cura degli allievi della scuola “Studio Danze Imperia” area spettacoli

alle 21 4° serata di Bimbineja – spettacolo circense dedicato ai giovanissimi, presentato da Fortunello & Marbella area festa

alle 21,15 ballando sotto le stelle – animazione musicale con Enzo Testini aka dj Tex

Durante la serata esibizioni e spettacolo di ballo sportivo a cura della scuola “Studio Danze Imperia” area spettacoli

alle 22 i “lumèn“ pittoreschi lumini galleggianti colorati, posizionati dall’Associazione Sportiva Nautica Onegliese ASNO nello specchio antistante l’area festa e lo stabilimento balneare Sogni d’Estate (tempo permettendo)