Imperia. Proseguono gli incontri del candidato Guido Abbo. Ieri l’appuntamento era con i commercianti della Confesercenti con cui si è discusso ed approfondito un punto del programma che riguarda l’idea di Oneglia pedonale. Nel dettaglio si è analizzata l’idea di rendere pedonale sia via Amendola che Bonfante.

Con la Confesercenti si è anche discusso del possibile potenziamento di via Agnesi per ammortizzare il traffico in un eventuale chiusura del centro di oneglia. Una pedonalizzazione che si collega anche alla futura pista ciclabile che sorgerà dove c’era la vecchia ferrovia. In progetto ambizioso e concreto che porterebbe ad una migliore qualità della vita di Imperia.