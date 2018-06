Imperia, prende il via il ciclo di conferenze “Pomeriggi Universitari”

Imperia. La Sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri organizza in collaborazione con il Polo Universitario Imperiese dell’ Università degli Studi di Genova e con il patrocinio della Provincia e della Città di Imperia, un ciclo di conferenze dal titolo Pomeriggi Universitari, importante iniziativa giunta alla XVII edizione, la quale ha lo scopo di presentare ad un più vasto pubblico le tesi di laurea svolte su argomenti relativi al territorio ligure, ponentino in particolare: archeologia, storia, storia dell’arte, arte contemporanea, cultura in generale e anche problematiche attuali di vario genere. Possono essere proposte anche tesi di laurea di altri argomenti svolte da giovani originari della provincia di Imperia, il cui lavoro si sia dimostrato particolarmente interessante e importante nell’ambito della ricerca universitaria.

Gli studi svolti in ambito universitario rappresentano infatti una sorta di “avanguardia” in qualsiasi settore, ma solitamente essi vengono consultati solo dagli “addetti ai lavori” e raramente se ne ha una divulgazione presso il grande pubblico. L’intento è quello di dare un’opportunità ai neo-laureati di farsi conoscere e di rendere accessibili le problematiche e gli argomenti trattati per approfondire la conoscenza del nostro territorio in tutte le sue peculiarità, caratteristiche e potenzialità.

Ai neo-laureati che hanno così esposto il loro lavoro di tesi davanti al pubblico, viene consegnato un attestato rilasciato da questo Istituto in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge. La Sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri assolve così anche parte degli scopi statutari di questo Istituto fondato dal prof. Nino Lamboglia: la presentazione ai Soci delle ricerche e degli studi svolti per le tesi di laurea in seno all’Istituto con il supporto delle sue strutture, della sua biblioteca, dei suoi archivi etc. e inoltre, la valorizzazione del territorio ligure.

La XVII edizione – 2018 – sarà costituita da 2 appuntamenti che si svolgeranno al sabato pomeriggio alle ore 16.30 e precisamente il 16 e il 30 giugno 2018 presso la sede della Sezione di Imperia dell’IISL in Palazzo Guarnieri, Piazza Pagliari n.4 ad Imperia come da allegato programma.