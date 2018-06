Imperia, predisposto un piano di attuazione sulla sicurezza urbana

Imperia. Il Prefetto di Imperia e il Sindaco di Imperia nell’ottica di rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio, hanno predisposto un piano di attuazione della sicurezza urbana. Tale piano prevede la realizzazione di un “varco” per il controllo del flusso veicolare da e per il centro abitato in adesione alle esigenze prospettate dalle Forze di polizia, sia implementando la video sorveglianza, sia verificando gli insediamenti di soggetti stranieri senza fissa dimora.

Il Comune comunica quindi di volersi avvalere, nel quadro delle collaborazioni fra le Forze di polizia e la Polizia locale, di specifiche risorse previste ai fini della realizzazione di sistemi di videosorveglianza.

Prefettura e Comune di Imperia assumeranno strategie congiunte intervenendo in materia di sicurezza volte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria e alla promozione del rispetto del decoro urbano.

Per raggiungere tale obiettivo verrà eseguita l’installazione e/o il potenziamento nelle aree indicate in allegato.