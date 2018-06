Imperia, Potere al Popolo incontra ex lavoratori dell’Agnesi

Imperia. Si è svolto oggi un incontro indetto da Potere al Popolo con la stampa e la presenza di ex lavoratori Agnesi come Lina Campagna e Fabio Raineri, che hanno perduto il posto di lavoro rispettivamente dopo 28 e 26 anni di servizio.

La posizione di Potere al Popolo al riguardo è nota; basta speculazioni sulla testa degli operai e delle loro famiglie come è stato fatto in questi anni da Colussi con la pilatesca assenza delle Amministrazioni che si sono succedute, in ultima quella targata PD-Capacci (oggi PD-Abbo).

A tale scopo, come ribadito in conferenza stampa e al fine di evitare manovre speculative Potere al Popolo ribadisce l’assoluta necessità di confermare il vincolo urbanistico di destinazione industriale per l’intero stabile e si schiera al fianco di tutti i lavoratori e in particolar modo con gli ex lavoratori Agnesi e le rispettive famiglie colpiti da una politica distruttiva del lavoro e dall’assenza di risposte da parte di tutte le Amministrazioni di centro-destra-sinistra che si sono succedute negli anni.