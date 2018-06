Imperia, Poillucci (FI): “È caduta la maschera”

Imperia. Scrive Piera Poillucci di Forza Italia: “È caduta la maschera! Dopo Fossati (unico consigliere che votò contro l’azienda pubblica in house providing!) che ha paventato la gara d’appalto e quindi l’affidamento del servizio ad un’azienda privata, dopo l’ambiguità delle affermazioni al riguardo contenute nel pieghevole di Scajola, che chiamano programma, e poi le dichiarazioni di un certo Gianesini, che da buon radical chic non sa quanto ancora bruci sulla pelle dei nostri operatori ecologici l’esperienza TRADECO, finalmente ora è chiaro a tutti come la coalizione di Claudio Scajola voglia un’altra TRADECO BIS, per Imperia e, chissà, forse anche per il bacino dianese -andorese. Un altro bel mega appalto!!

Il grido di allarme delle associazioni sindacali, tutte, è una richiesta di aiuto ed un richiamo alla coscienza.

È il momento di opporsi e di scegliere chi con onestà e chiarezza, da subito, ha dichiarato di voler affidare il servizio ad una imieesa pubblica ‘su misura’ per Imperia, che svolga il servizio con competenza e con la valorizzazione delle nostre risorse umane. #iocicredo #lucalanterisindaco”