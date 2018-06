Imperia. Tutti in bici stamattina per Guido Abbo sindaco e per mantenere un clima disteso alla fine di una campagna rovente. I candidati di Imperia di tutti -insieme al Presidente della Provincia Fabio Natta- hanno partecipato in massa alla pedalata, guardando la città del futuro, quella che si propongono di ri-costruire insieme ai concittadini.

Il richiamo alla pista ciclabile, fortemente voluta dall’amministrazione uscente e ora finanziata, è immediato. Come vuole essere almeno veloce l’inizio della trasformazione urbana di una città che ha bisogno di adeguarsi agli standard europei più alti.

Imperia capoluogo deve rivendicare il proprio ruolo guida nella provincia svecchiando e razionalizzando, rendendosi interessante, appetibile e vivibile anche per chi la abita.

Ospite Brando Benifei, il parlamentare europeo che ha detto: “Ci tenevo a esserci, anche perché la realizzazione della pista su cui andremo, è il frutto del lavoro che viene fatto utilizzando a livello nazionale i fondi europei, utilizzando le risorse che insieme realizziamo, costruiamo con progetti per i territori. Credo che l’Europa possa vivere e esserci nella vita dei cittadini se si realizza concretamente, anche sostenendo i territori, come è stato fatto in questo caso”.

Imperia di tutti guarda avanti, oltre capo Berta e la torre di Prarola, guarda addirittura all’Europa nel senso degli standard alti, della qualità della vita, del turismo avido di bellezza e clima favorevole. l’Europa siamo noi, l’Europa è una risorsa ben oltre l’erogazione di fondi che sembra l’unico obiettivo di altre formazioni politiche. E che, certo, non va trascurato, proprio perché siamo Europa anche noi, non siamo clientes.