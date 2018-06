Imperia. E’ di due feriti trasportati in pronto soccorso in codice giallo di media gravità il bilancio dello spaventoso frontale occorso nel tardo pomeriggio in viale Matteotti. Coinvolte due vetture. Affrontando la curva del cavalcavia della vecchia ferrovia, subito dopo l’incrocio con Via Trento, una donna ha perso il controllo della Peugeot sulla quale viaggiava in direzione Oneglia, invadendo l’opposta corsia di marcia e centrando una Volvo monovolume che viaggiava in senso opposto e guidata da un uomo.

Sarebbe questa la dinamica dell’incidente.

Sul posto sono accorsi due equipaggi della Croce Rossa di Imperia, i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia.