Imperia, l’USB a sostegno di Soumaila Sacko: al via una raccolta fondi per rimpatrio della salma

Imperia. Si è svolto nel pomeriggio di ieri un presidio informativo e volantinaggio in via S. Giovanni, sulle iniziative che USB (Unione Sindacale di Base) sta organizzando nel nostro paese su temi sociali importanti.

I mercati, lo spread e le banche hanno i strumenti per condizionare i governi; è ora che precari, senza casa, lavoratori, studenti e pensionati mettano in campo la loro forza anche da questo territorio per rappresentare le loro istanze e reclamare i diritti cancellati via via negli ultimi decenni.

Partirà anche dalla Provincia di Imperia una delegazione di lavoratori per partecipare alla Manifestazione Nazionale indetta da Unione Sindacale di Base per sabato 16 giugno a Roma, sui temi delle discriminazioni sociali, del reddito, della difesa del welfare e dei diritti dei lavoratori.

La Federazione del Sociale USB ha da tempo lanciato la manifestazione a sostegno di una piattaforma sociale di lotta alle disuguaglianze sociali e contro la pretesa dell’Unione Europea di condizionare il nostro futuro.

Questa iniziativa sarà un urlo di verità e giustizia per Soumaila Sacko l’attivista sindacale di USB assassinato il 2 giugno a fucilate nelle campagne di San Ferdinando in Calabria. Un grido per tutti i lavoratori, italiani e migranti, che vengono sfruttati nel nostro paese.

La USB ha aperto una sottoscrizione per le spese di rimpatrio della salma e aiuto alla famiglia; in sette giorni quasi 1800 persone hanno versato oltre 30mila euro sul portale https://www.gofundme. com/soumaila L’unione sindacale di base creerà la massima tracciabilità e trasparenza di ogni spesa e dell’utilizzo dei fondi raccolti che saranno via via pubblicati in una apposita sezione sul sito www.usb.it.