Imperia. Durante la sua visita ai commercianti di via Trento in Borgo San Moro, che ha attirato molti curiosi anche tra i passanti, il candidato Claudio Scajola ha sottolineato ancora una volta l’importanza della pista ciclabile e dell’ottimizzazione degli spazi della vecchia ferrovia, particolarmente ampi in questa parte della città, per ridare vita anche all’economia di questa zona di Imperia, oggi in difficoltà.

Scajola si è soffermato anche sulla manutenzione dei giardinetti: “Una più attenta cura darebbe la dovuta tranquillità alle mamme di lasciar giocare i propri bambini senza paura che si facciano male con il marciapiede in dissesto“.

Anche in Borgo San Moro è stato affrontato il problema sicurezza, dopo i recenti furti in un negozio della via. Scajola ha ribadito che “Anche in questa zona c’è l’esigenza immediata di telecamere per la tranquillità degli abitanti e dei commercianti”.