Imperia, Luca Lanteri visita la piscina comunale Felice Cascione

Imperia. “Ho incontrato il presidente Francesca Leone e il consiglio della Rari Nantes. È stato un confronto molto interessante, ricco di spunti e di idee sulle quali lavorare. La piscina Felice Cascione rappresenta una delle eccellenze per la pratica sportiva nella nostra città e deve essere gestita nel modo migliore anche con sostanziali opere di ristrutturazione.

Il mio programma è chiaro: turismo e sport 365 giorno all’anno e questo prevede ovviamente l’onorare l’ impegno di lavorare affiancando la società per garantire il funzionamento della stessa .

Abbiamo inoltre valutato la possibilità di intraprendere altre iniziative sportive in sinergia con società fuori dal perimetro della piscina comunale per creare sinergie e collaborazioni. Questa struttura deve essere vissuta maggiormente da tutti i cittadini, sportivi, giovani , anziani ma anche diversamente abili“ – ha affermato il candidato sindaco per la città di Imperia Luca Lanteri, che è stato accolto dal nuovo Consiglio Direttivo della Rari Nantes Imperia.