Imperia, Luca Lanteri su casa di riposo Agnesi: “Siamo preoccupati, necessaria maggiore empatia verso anziani e personale”

Imperia. Scrive il comitato per Lanteri sindaco.

“La modernità e civiltà di una comunità si misura su come contrasta la povertà e aiuta i deboli e gli anziani. Solidarietà ed ascolto. Empatia e inclusione. Ma anche professionalità, innovazione e rispetto degli operatori coinvolti.

Questi sono i principi su cui vorremo sviluppare la città di Imperia

Abbiamo quindi letto con preoccupazione sugli organi stampa di malesseri diffusi, situazioni di disagio degli ospiti nella Casa di Riposo Comunale di Imperia.

Luca Lanteri in caso di insediamento in Comune si impegna anche tramite i suoi collaboratori ad ascoltare le istanze di tutte le parti, ospiti, operatori e lavoratori e dirigenza.

Le strutture sanitarie e le Residenze per anziani hanno neccessità di continue manutenzioni e migliorie, i dipendenti di maggiori tutele e gli ospiti di sentirsi accolti e proprio per questo sarà fondamentale la figura del Comune come tramite tra tutte queste parti e la Regione per ottenere le giuste risorse per questi servizi imprescindibili ma soprattutto per dialogare e tenere aperto il canale di comunicazione diretto.

Resteremo a disposizione di tutti ma vigili a servizio degli anziani ospiti, delle loro famiglie e dei lavoratori che con grande impegno li assistono”.