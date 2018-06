Imperia, Luca Lanteri si esprime sui diritti dei cittadini diversamente abili

Imperia. Il comitato di Luca Lanteri si esprime sul tema disabilità e abbattimento barriere: “Vogliamo assicurare che la nostra amministrazione darà spazio prioritario alle problematiche delle persone in difficoltà ribadendo che per #LaCittàdiTutti una città veramente solidale è frutto della responsabilità dell’intera comunità, una forza di rinnovamento sociale e politico che affronti le emergenze stimolando le autorità responsabili affinché rimuovano le cause che le hanno provocate senza nascondere l’importanza del ricercare fondi da destinare per finanziare questi progetti.

Il Comune farà carico di svolgere una funzione di coordinamento tra i vari enti pubblici (INPS, INAIL, ASL, etc) e privati e loro associazioni al fine di fornire informazioni ed assistenza ai diversamente abili in particolare modo per semplificare l’accesso ai bandi , finanziamenti ed erogazioni. Si farà carico anche delle istanze presso imprese di trasporto.

Inoltre non potrà mancare l’impegno di farsi da garante di un trasporto non discriminatorio accessibile per persone con mobilità ridotta . Dovrà essere portato a termine ed in seguito continuamente aggiornato, il piano per eliminazione delle barriere architettonico (denominato P.E.B.A), così come mappatura delle abitazioni occupate da disabili al fine di garantire che in caso di necessità o pericolo le stesse siano immediatamente identificabili e raggiungibili”.