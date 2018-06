Imperia, Luca Lanteri raccoglie l’appello di m’Importa: “Pronti a guidare la città verso alti livelli di raccolta differenziata”

Imperia. “Apprezziamo molto l’ennesima dimostrazione di spirito civico e di servizio del Comitato m’IMporta che da alcuni anni svolge un ruolo di sensibilizzazione ambientale da anni che prima mancava nella città di Imperia attraverso varie azioni concrete: pulizia spiagge, banchetti per promuovere la raccolta differenziata, campagna di sensibilizzazione nelle scuole, corsi di compostaggio, laboratori di riparazione”.

Luca Lanteri e la sua squadra, sin da subito nel programma elettorale non hanno lasciato spazio al dubbio e per quanto riguarda il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, si impegnerà ad impostare nei tempi più brevi possibili una metodologia che consenta di pervenire a più alti livelli di raccolta differenziata. Tale metodologia viene individuata nel cosiddetto sistema “porta a porta”. Il servizio di igiene ambientale sarà affidato ad un’azienda pubblica “su misura” per Imperia, con la valorizzazione e nel rispetto dei lavoratori.

“Saremo quindi lieti di cogliere le istanze del Comitato M’Importa e soprattutto proseguire collaborando il lavoro prezioso da loro svolto per dare un chiaro messaggio alla cittadinanza sulla direzione da seguire a livello ambientale”.

“Il nostro obiettivo è di traghettare Imperia verso un reale e concreto concetto di città sostenibile dove le varie politiche amministrative, opere pubbliche e private portino e permettano a tutte le fasce di cittadinanza (giovani, famiglie, lavoratori ma anche anziani, turisti,abitanti della periferie, delle frazioni ma anche dei centri storici) uno stile di vita più sano. Siamo quindi consapevoli che la cultura e l’educazione civica saranno fondamentali per raggiungere questo scopo”.