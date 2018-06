Imperia, Luca Lanteri: ”Estate alle porte senza navetta mare e ascensori non funzionanti. Al lavoro fin da subito per trovare soluzioni”

Imperia. Scrive Luca Lanteri.

“Con grande preoccupazione abbiamo appreso che dal primo luglio proprio a ridosso dei grandi arrivi dei turisti ed in piena estate cesserà il servizio navetta che serve la città di Imperia dalle spiagge e che gli ascensori continuano a non funzionare costantemente.

Questo arreca disagi non solo alle persone che decidono di soggiornare nella nostra città ma anche ai cittadini come gli abitanti del Parasio che si vedono abbandonati a se stessi come in una torre d’avorio.

In caso di mia elezione una dell priorità della nostra Amministrazione sará verificare immediatamente lo stato degli ascensori e impegnarci a valutare variazione di bilancio e studiare soluzioni per reperire fondi.

Queste sono le situazioni che vorremo risolvere definitivamente neiprossimi anni con una gestione pubblica, oculata e rigorosa del Porto di Imperia. La città ha bisogno di sostenibilità , stabilità e decoro.Prima di tutto per i suoi cittadini e in seguito per chi decide di soggiornarvi”.