Imperia, lo sviluppo urbano del candidato sindaco Luca Lanteri

Imperia. “Ho girato in lungo e in largo la città e sono molto soddisfatto del mio rapporto con la gente e arricchito dai suggerimenti dei miei concittadini. Ricordo a tutti che voglio una città più Smart e Green, una città a misura di giovane e di anziano; una città più inclusiva e solidale.

Non cado nelle numerose provocazioni e lavorerò insieme alla mia squadra per garantire la ciclabile al più presto possibile. Avvieremo tanti interventi di rigenerazione urbana sulle aree degradate e dismesse. Così potranno trovare spazio e nascere nuove attività. In particolare troveranno spazio nuove strutture turistico ricettive di qualità e servizi per la persona in particolar modo rivolte agli anziani (SENIOR-HOUSING CO-HOUSING).

Dove possibile cercheremo di inserire spazi per lo sport, per la cultura e per manifestazioni di ogni tipo. Lavoreremo con intensità per rigenerare il patrimonio edilizio esistente con attenzione alla sostenibilità ambientale e sempre in un’ottica di risparmio energetico. Tutti gli edifici ricostruiti dovranno essere a “consumo zero” .

Su queste tematiche sappiamo già di poter trovare l’importante sostegno della Regione Liguria, che proprio in questi mesi porterà in approvazione la legge sulla rigenerazione urbana. Nonostante sia impegnatissimo nella campagna elettorale riesco anche a ritagliarmi spazi temporali di studio e informazione personale. Proprio oggi a Roma si sta tenendo il convegno su: gli interventi di sviluppo urbano sostenibili 2014 2020. Risorse e strumenti per l’attuazione dell’Agenda Urbana Nazionale. La strategia europea EU 2020 prevede azioni e programmi per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” - afferma il candidato sindaco di Imperia Luca Lanteri.