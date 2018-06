Imperia, le scuole al centro del programma di Luca Lanteri: “Rilanciamo il liceo De Amicis”

Imperia. “Il rilancio non può prescindere dalla rinascita del glorioso Liceo De Amicis e delle attività commerciali della storica piazza Ulisse Calvi”.

Le scuole al centro del programma del candidato Luca Lanteri.

“Da Sindaco, membro di diritto del consiglio (giunta) della Provincia, mi adopererò per il recupero del plesso scolastico di Piazza Ulisse Calvi e per il ritorno in quelle aule del Liceo Classico Edmondo De Amicis dove hanno studiato il Premio Nobel Dulbecco ed il Musicista Luciano Berio”.