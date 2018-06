Imperia. Ieri mattina l’associazione Anteas, coadiuvata da Marisa Trentadue e Stancanelli Vittoria ha incontrato il candidato sindaco del centrodestra Luca Lanteri e il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana per una passeggiata nel centro di Oneglia, l’intento era quello di far conoscere quello che l’associazione si ripromette di fare e come opera nel territorio.

“Anteas è attiva ogni giorno con 28 volontari che aiutano invalidi e disabili di tutte le età nelle loro attività di tutti i giorni, trasportandoli con i pulmini negli ospedali per fare visite mediche o esami, fare la spesa e facendo si che si incontrino fra loro in un centro per poter condividere del tempo con attività creative. Abbiamo inoltre informato che mercoledì 6 aprirà il nuovo ufficio a Imperia, sito al cremlino al primo piano dove chiunque può avere informazioni e aiuti sui suoi diritti e benefici di invalido e disabile. L’ufficio è aperto dalle 15 alle 18.

Inoltre l’associazione si interessa anche di famiglie con problemi di indigenza tanto che si stanno organizzando raccolte alimentari, la prima si svolgerà sabato 9 al supermercato Ekom di via Brea”.