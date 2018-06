Imperia, Lanteri determinato: “La riqualificazione della città sarà la chiave di volta per integrare porto e pista ciclabile”

Imperia. Scrive il candidato sindaco Luca Lanteri.

“Ho girato in lungo e in largo la città e sono molto soddisfatto del mio rapporto con la gente e arricchito dai suggerimenti dei miei concittadini.

Ribadisco a tutti che, come molti di Voi desidero una città più Smart e Green, una città a misura di giovane, di anziano, di diversamente abile; una città più vivibile, pulita, inclusiva e solidale.

Non cado nelle numerose provocazioni e lavorerò insieme alla mia squadra per garantire la ciclabile al più presto possibile. Avvieremo tanti interventi di rigenerazione urbana sulle aree degradate e dismesse. Così potranno trovare spazio e nascere nuove attività. In particolare troveranno spazio nuove strutture turistico ricettive di qualità e servizi per la persona in particolar modo rivolte agli anziani (SENIOR-HOUSING CO-HOUSING).

Dove possibile cercheremo di inserire spazi per lo sport, per la cultura,per i nostri amici a 4 zampe e per manifestazioni di ogni tipo. Lavoreremo con intensità per rigenerare il patrimonio edilizio esistente con attenzione alla sostenibilità ambientale e sempre in un’ottica di risparmio energetico. Tutti gli edifici ricostruiti dovranno essere a “consumo zero” .

Su queste tematiche sappiamo già di poter trovare l’importante sostegno della Regione Liguria, che proprio in questi mesi porterà in approvazione la legge sulla rigenerazione urbana.

riesco anche a ritagliarmi spazi temporali di studio e informazione personale. Proprio oggi a Roma si sta tenendo il convegno su: gli interventi di sviluppo urbano sostenibili 2014 2020. Risorse e strumenti per l'attuazione dell'Agenda Urbana Nazionale. La strategia europea EU 2020 prevede azioni e programmi per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" – afferma il candidato sindaco di Imperia Luca Lanteri.

Ci saranno tanti interventi di demolizione e ricostruzione. Questo servirà per riqualificare i centri urbani.

La riqualificazione dei centri urbani sarà anche lo strumento per integrare il porto e la pista ciclabile alla città.

Questo verrà fatto sulla base del piano casa e sulla base della nuova legge che sta approvando la Regione Liguria sulla tema rigenerazione urbana.

Con la nostra squadra, nei primi 100 giorni porteremo una delibera che andrà a dire come ci muoveremo in questa impresa molto difficile e molto complicata della riqualificazione di questi spazi. Si andrà a intervenire su tutte le aree dismesse e degradate .

Faremo quindi una delibera nei primi 100 giorni. Abbiamo ragionato tanto, con una serie di amici che mi stanno dando una mano e faccio già una anticipazione su queste aree, ci sarà ALMENO il 10% di superficie occupata dal cemento in meno, liberando degli spazi per uso comune per il verde.

Lavoreremo con intensità su questo, ma credetemi che il tema della riqualificazione è un tema importantissimo per fare vivere meglio la nostra città che sarà una città più a misura d’uomo, più pulita e sostenibile. Per tutti noi”.