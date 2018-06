Imperia. Terzo posto per Anna Campi al torneo nazionale di “Debate Maria Amato” , organizzato a Monza dall’IIS Mosè Bianchi. L’alunna del Ruffini ha conquistato la terza posizione nella classifica degli speaker, a fronte di 88 speaker partecipanti.

Anche la squadra ha ben figurato, dibattendo il seguente tema preparato “Lo stato italiano deve affidare la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e storico della Nazione all’iniziativa del privati”, in posizione PRO.

Gli altri due dibattiti, definiti impromptu, in quanto il tema è comunicato alla squadra solo un’ora prima della gara, sono stati i seguenti:

– Gli alunni che fanno attività sportiva agonistica devono presentare un piano didattico personalizzato, in posizione contro

– I soldi non fanno la felicità, in posizione pro

La competizione, impegnativa ma coinvolgente, ha portato la squadra a confrontarsi con molte altre scuole italiane, in un’atmosfera serena e costruttiva. La gara non ha mai trasgredito le regole del fair play e del rispetto, in quanto tutti i debaters, consapevoli dell’impegno di ognuno, sanno costruire un clima propositivo e di sana competizione. In attesa dei prossimi impegni, gli alunni stanno rientrando ad Imperia soddisfatti della loro performance.

Il Dirigente Scolastico, prof. Paolo Auricchia, si congratula con la squadra e con le insegnanti che hanno condiviso insieme ai ragazzi questa esperienza ad alto valore formativo.