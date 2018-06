Imperia, la Maurina Volley partecipa al Torneo Sole Mare Volley

Imperia. Ultimo impegno stagionale per la Maurina Volley al Torneo Sole Mare Volley, che si terrà ad Arma di Taggia il 29-30 giugno e il 1 luglio. La manifestazione, organizzata dalla società Volley Arma Taggia è riservata alle seguenti categorie: Under 13, Under 14 e Under 18.

La società ha aderito all’invito dell’organizzazione nella categoria U18 e ha deciso di partecipare con la propria formazione U16, quale riconoscimento alla bellissima stagione disputata da questo gruppo, che oltre alla fresca promozione ottenuta al campionato territoriale di 2^ divisione, è salita anche sul 3° gradino del podio del campionato territoriale U16.

Esordio per le “maurine”, inserite nel Girone Rosso, sabato 30 giugno alle 10.30 al Palafiori di Bussana con le piemontesi del New Volley Castelletto, a seguire il derby con la Nuova Lega Pallavolo Sanremo e a chiudere questa prima fase ancora una formazione piemontese: la Pallavolo Volpiano.