Imperia, la lettera aperta di Luca Lanteri agli abitanti dei Piani e località Coppi Rossi

Imperia. Scrive il candidato sindaco Luca Lanteri.

“Gentili famiglie dei Piani e Coppi Rossi, sono appena venuto a conoscenza di essere oggetto di pesanti calunnie in merito alla questione del cosidetto Capannone-progetto di Antonio Marzo.

Voglio essere chiaro:

io non ho MAI acquistato terreni in Val Prino e tanto meno tramite presta nomi ( cosa peraltro mai fatta in vita mia e che mai farò)

So chi è Antonio Marzo, ma posso assicurarvi che io non ho mai avuto con lui alcun rapporto professionale o di altro tipo.

Non esiterò a querelare chi divulgherà false notizie finalizzate solo a screditarmi.

Ho poi avuto modo di constatare anche attraverso i social cheMarzo è un accanito sostenitore di Claudio Scajola, in particolare di “Area Aperta” di Giuseppe Fossati

(Amico e cliente di Marzo) e di Laura Gandolfo( cliente dello Studio Gandolfo).

La mia posizione è semplice e non cambierà.

Da sindaco promuoverò una Val Prino turistica ed agricola! Esattamente quella che state cercando ddi difendere ogni giorno con passione a Piani e Coppi Rossi.

Questo è l’impegno che prendo con ognuno di Voi e che porterà fino in fondo.

Se Claudio Scajola diventasse sindaco, scoprirete presto di trovare in Comune proprio gli amici di Marzo e, il capannone ed altri suoi progetti, spunteranno proprio davanti a casa Vostra.

Resto a Vostra disposizione per incontrarVi personalmente e rispondere a tutte le vostre domande. Chi lo desidera può chiamarmi direttamente al 350 067 6226.

Sarà un piacere approfondire con Voi questa importante questione”.