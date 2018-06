Imperia. Si avvicina la chiusura della Festa di San Giovanni e, in occasione del week end conclusivo, domani e domenica sarà presente, accanto allo stand della Polizia di Stato, la Lamborghini Huracan che sarà a “disposizione” di tutti coloro che vorranno vederla da vicino.

Una serie di appuntamenti formativi e informativi hanno scandito questa manifestazione, in occasione della quale la Polizia di Stato della provincia di Imperia ha voluto dare il proprio contributo.

Il Pullman Azzurro della Polizia Stradale lo scorso week end ha coinvolto moltissime famiglie e bambini piccoli che, divertendosi, hanno imparato i rischi della strada. Non sono mancati gli adulti che hanno “sperimentato” l’alcool test, sicuri, essendo venuti a piedi, di non incorrere in alcuna contravvenzione.

Numerosi anche i bambini che hanno “sfidato” il nostro istruttore di difesa personale in un’area appositamente attrezzata con un tatami.

Hanno destato curiosità anche le attrezzature dell’artificiere della Polizia e, come sempre accade, le esibizioni dei nostri cinofili sono state al centro della Festa.

Sempre presenti gli operatori, attenti a distribuire le tante brochure che la Questura di Imperia ha ideato e stampato, contenenti consigli utili per evitare le truffe e per prevenire i crimini sul web, primo fra tutti, il cyber bullismo. Immancabili anche le brochure di YouPol, la nuova app della Polizia di Stato per sconfiggere bulli e spacciatori.

Dulcis in fundo, a conclusione di questo ciclo di appuntamenti, la Lamborghini della Polizia. Sono solo due esemplari in tutta Italia e uno di questi sarà presente questo week end accanto allo stand.