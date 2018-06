Imperia, la giunta comunale aggiorna lo studio di fattibilità per gli interventi sulla piscina comunale

Imperia. Con deliberazione di Giunta del 30/11/2017 si approvava il progetto preliminare degli interventi sulla piscina comunale Felice Cascione tramite la copertura a mezzo pannelli sandwich centinati, per un importo di complessivi € 1.700.000,00 finanziabile con le risorse del POR FESR 2014-2020 asse 6 città. Il provvedimento costituiva presupposto per l’inserimento dei lavori medesimi nell’elenco annuale 2018 opere pubbliche.

La Giunta Comunale nella giornata di ieri, 7 giugno, ha approvato l’aggiornamento dello studio di fattibilità per gli interventi sulla piscina comunale Felice Cascione, per il suo efficientamento energetico a modifica ed in sostituzione della precedente delibera.

Rimarranno dunque invariati i costi e le caratteristiche prestazionali in termini di performance energetica e strutturale, mentre l’esecuzione dell’intervento dovrà essere rinegoziato con il gestore (ente privato) dell’impianto per farne ricadere i benefici sull’intera collettività.