Imperia, incontro e dibattito con Maurizio Loschi di Medicina Democratica

Imperia. Mercoledì 27 giugno alle 19.30 verrà organizzata una cena popolare, a cui è necessario prenotarsi, mentre alle 21 si terrà un incontro e dibattito con Maurizio Loschi, referente savonese di Medicina Democratica.

Come e perché coniugare la tutela della salute, individuale e collettiva, con i principi della democrazia e con il diritto al lavoro?

Medicina Democratica nasce all’inizio degli anni ’70, ad opera di lavoratori, medici, ingegneri, avvocati e professionisti di ogni branca della scienza, nell’onda di una partecipazione di massa alla vita sociale, politica e sindacale italiana, caratterizzandosi per la sua radicalità di metodo e di pensiero e nelle lotte, non solo operaie, ma soprattutto per l’idea della costruzione di una scienza dal basso, che contesta in primo luogo l’utilizzo della conoscenza, e tra questa anche della medicina, a fini di profitto invece che nell’interesse delle popolazioni.

Ancora recentemente alcune grandi lotte contro la nocività nei luoghi di lavoro vedono la partecipazione di Medicina Democratica in prima fila, e in numerosi grandi processi per inquinamento e morti sul lavoro è stata ammessa come parte civile.

Oggi, di fronte ad una media nazionale di 4 infortuni mortali al giorno e di una sanità sempre meno pubblica e sempre meno efficiente, cosa è rimasto di quelle idee e di quelle esperienze e come possiamo portarle ancora

avanti?