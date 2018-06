Imperia, in via Cascione domenica impossibile anche prendere un aperitivo

Imperia. Polemiche nel capoluogo per il post-Infiorata di via Carducci di domenica mattina. La manifestazione, unica nel suo genere, attira ogni anno curiosi e turisti anche stranieri, ma gli ospiti hanno trovato serrande abbassate soprattutto nel salotto pedonalizzato di via Cascione, dove già alle 12.30 era praticamente impossibile trovare un locale aperto per bere qualcosa, un aperitivo oppure pranzare. C’è stato anche chi si è sentito dire dal gestore “siamo in chiusura”.

La discussione si è spostata sul web tra favorevoli e contrari all’isola pedonale. Tutti concordi che occorrerebbero iniziative ma anche un maggiore spirito di iniziativa da parte dei commercianti. Alcuni di loro denunciano anche il mancato rispetto da parte di alcuni della Ztl, nonostante la presenza delle telecamere.